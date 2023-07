De Gea despede-se do United: «Manchester estará sempre no meu coração e nunca me vai deixar»

David De Gea deixou este sábado uma mensagem de despedida ao Manchester United, com o qual terminou contrato no final de junho. O guarda-redes espanhol deixa o clube inglês 12 anos depois, mas garantiu que "Manchester estará sempre" no seu coração e que nunca o vai deixar.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E