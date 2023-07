Daley Blind perto do Girona

Depois da passagem pelo Bayern Munique (22/23), o próximo destino de Daley Blind poderá ser o Girona. O holandês (33 anos) irá realizar os testes médicos nas próximas horas e a oficialização do acordo estará para breve. A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Daley Blind will undergo medical tests as new Girona player in the next hours. Deal agreed as free agent, it's done and almost sealed. #transfers



Blind left Bayern as contract was not extended. pic.twitter.com/XbWqM0vdtl