Willy Caballero termina carreira e integra equipa técnica do Leicester

O internacional argentino Willy Caballero colocou um ponto final na carreira aos 41 anos e vai agora integrar a equipa técnica do Leicester. O agora ex-guarda-redes, que na última época e meia representou o Southampton, vai ser um dos adjuntos de Enzo Maresca no clube que desceu ao Championship.

We can confirm the addition of Willy Caballero as our new Assistant Manager