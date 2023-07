há 2 horas 07:55

SAD do Sporting tenta recuperar 10 milhões de euros



Sporting

Com receitas superiores a 120 milhões de euros em jogadores, nos últimos meses, o Sporting aborda o que falta do mercado de olhos postos no equilíbrio da balança de investimentos. Apesar do sucesso em operações como Ugarte ou Porro, citando as mais recentes, a SAD também terá de tentar compensar apostas que (ainda) não deram o retorno desportivo desejado e que, por isso ou porque precisam de outro espaço competitivo para crescer, não começam a nova época nos planos de Rúben Amorim.