Campeão europeu de sub-21 reforça baliza do Burnley

James Trafford foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Burnley, recém-promovido à Premier League. O guarda-redes de 20 anos, que se sagrou campeão europeu de sub-21 por Inglaterra, deixou o Manchester City para assinar por quatro épocas pela equipa orientada por Vincent Kompany.

We welcome England U21 international James Trafford from Manchester City for an undisclosed fee



The goalkeeper has penned a four-year deal at Turf Moor and becomes the Clarets’ fourth new arrival of the summer transfer window