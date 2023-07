Riyad Mahrez completa testes médicos pelo Al Ahli

Fabrizio Romano, jornalista especialista no mercado transferências, garante que Riyad Mahrez já terminou os testes médicos e que em breve vai ser anunciado como novo jogador do Al Ahli. No clube saudita o ex-jogador do Manchester City vai encontrar Édou Mendy e Roberto Firmino.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player. ?



On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA