há 1 horas 08:20

Gérard Lopez no terreno por Pedro Malheiro



José Gageiro/Movephoto

Gérard Lopez assumiu a liderança do dossiê negocial de Pedro Malheiro, lateral que está próximo de deixar o Bessa para rumar ao Benfica. O acionista maioritário da SAD dos axadrezados está no terreno e tem-se mantido por dentro do processo, através de um contacto permanente com Jorge Mendes, que, por sua vez, tem feito a ponte com a Luz. Saiba tudo aqui.