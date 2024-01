há 56 min 08:35

França chama por Jurásek





Os primeiros meses de Jurásek ao serviço do Benfica ficaram aquém das expectativas e a saída do jogador é um cenário que ganha cada vez mais força. E França pode vir a ser o destino do defesa checo. É que há um emblema do principal escalão do futebol francês interessado em garantir os serviços do lateral-esquerdo em janeiro. Saiba mais AQUI