Diomande nas garras da Premier League



Paulo Calado

Em contagem decrescente para a estreia da Costa do Marfim na CAN, dia 13, frente à Guiné-Bissau, Ousmane Diomande entra em 2024 cercado pelo interesse de gigantes da Premier League. A ofensiva mais recente, com ecos em Itália, partiu do Chelsea que, a 18 de dezembro, recorde-se, marcou presença no clássico com o FC Porto, em Alvalade, para observar Gyökeres e o central de 20 anos. Leia aqui o artigo na íntegra.