há 1 horas 08:46

Mourinho com renovação tremida



Action Images

A renovação de contrato de José Mourinho com a Roma estará mais tremida do que nunca, assegura a ‘Gazzetta dello Sport’. Os proprietários do clube estarão desiludidos com o trabalho do técnico de 60 anos nesta época. A Roma está no 8º lugar na Serie A tendo sido afastada recentemente da Taça pela Lazio.