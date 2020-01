Bruno Alves já não é jogador do Fátima. O médio dos grenás r



9h44: Avança o 'Bild' que o Bayern Munique está de olho em Achraf Hakimi, defesa marroquino que joga no Borussia Dortmund mas pertence aos quadros do Real Madrid



PSG, garantiu que Kurzawa não vai deixar o emblema parisiense. "Vai acabar contrato, mas não ouvimos qualquer proposta. O Arsenal nunca nos ligous", afirmou



9h06: O Tottenham continua à procura de um avançado numa altura em que está a braços com a lesão de Harry Kane. O último dos nomes associados à equipa de José Mourinho é o de Islam Slimani, ex-Sporting agora no Leicester mas a jogar atualmente, por empréstimo, no Monaco





8h47: À atenção dofoi considerado o melhor em campo na vitória do Brasil por 1-0 frente ao Peru na estreia no Pré-Olímpico. "Praticamente todas as jogadas no primeiro tempo passaram pelos pés do volante, que comandou a seleção sub-23. A jogar de cabeça erguida, distribuiu bons passes e ainda chegou na área para finalizar. Deu linda assistência para o gol de Paulinho", escreve o Globoesporte8hh42: Fabio Paratici, diretor deportivo da, confirmou à Sky Sport estar conversações com o Barcelona por dois jogadores:, da vecchia signora, e, avançado do Barça B8h35: A Marca avança quepode tornar-se hoje jogador do: o jovem craque docelebrou ontem o seu 18.º aniversário, o 'requisito' que faltava para que o jogador assinasse pelos merengues, como exige a FIFA- Ojá tinha entrado em contacto com opara garantir, mas nos últimos dias o processo teve desenvolvimentos e os bascos são o clube que, nesta altura, está mais bem posicionado para alcançar um entendimento- O médiofoi emprestado ao, dos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época. A saída permite, no imediato, um encaixe financeiro para o- O arrastar nas negociações entreporrepresenta uma espécie de balão de oxigénio para... Luiz Phellype - Ovai dar andamento ao dossiê guarda-redes nos próximos dias.(V. Setúbal) e(Boavista) estão na lista das águias e, embora não seja intenção contratar em Portugal, no mercado de inverno, os planos podem ser alterados.continua em Belek, na Turquia, à espera de um telefonema para viajar para Lisboa , onde o espera um contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia no- Ocontinua a negociar a contratação de. O clube dos Emirados Árabes Unidos tem tudo praticamente acertado com o- Tal como no verão passado, oestá inflexível nas negociações pore não recua nas exigências desde início ao. Sabe Record, a SAD não está disposta a ceder em relação aos 60 milhões de euros, mais 10 M€ , colocados como fasquia pelo presidente Frederico Varandas e restante estrutura. E dado o arrastar das negociações, Bruno até já vê... Braga.- O presidente do, Mario Celso Petraglia, deixou ontem um aviso ao Benfica por Bruno Guimarães . Em jeito de pressão, o líder do emblema brasileiro sublinhou que não esperará pelas águias e que aceitará a proposta do primeiro clube a oferecer aquilo que é pretendido. Declarações prestadas ano dia em que meios de comunicação brasileiros e franceses deram eco do interesse do Lyon , confirmado por Petraglia.Bom dia! A 11 dias do fecho do mercado de transferências, acompanhe aqui a par e passo tudo o que se passa nos clubes portugueses e no resto da Europa!