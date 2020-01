10h25: Timo Werner é o avançado mais desejado neste mercado de inverno. Barcelona, Chelsea e Liverpool estão na corrida pelo jovem alemão de 22 anos





10h18: Onegou esta terça-feira a existência de um acordo com o V. Setúbal com vista à transferência de Makaridze por 1,5 milhões de euros, sublinhando, em nota publicada no site oficial, não terem existido "quaisquer conversas ou reuniões entre os dois clubes sobre o referido tema".10h12:já está em Itália para assinar pelo, segundo a Sky Sports. O internacional nigeriano rescindiu com o9h44: Escreve o Sport que onão descarta a saída do croatapode deixar Camp Nou neste mercado9h20:é oficializado no. O avançado chega por empréstimo do Palmeiras até ao final da época, com opção de compra8h57: O jornal 'As' escreve que o Barcelona já começou a procurar um substituto para Luis Suárez, que sofreu uma lesão e estará de fora nos próximos quatro meses. Os alvos são(Leipzig),(Valencia) e(Arsenal).8h49: O 'Globo Esporte' noticia que ojá agendou para esta semana uma reunião comcom vista a definir a renovação do contrato do treinador português, que termina em maio. A expectativa passa por prolongar o vínculo até ao final de 2021. A situação de, emprestado pelo, também deve ficar definida esta semana, segundo a mesma publicação.8h37: O defesa-central inglêsé o novo reforço doProveniente do, que nos últimos anos o cedeu ao Cheltenham Town, Grimsby Town e FC Emmen (Holanda), Easah Suliman encontra-se desde ontem na cidade berço e vai assinar um contrato válido por quatro temporadas em meia, ou seja, até junho de 2024.8h30: Escreve o 'L'Équipe' hoje que ovai chegar-se à frente com 15 milhões de euros pordepois de uma primeira oferta, de 10 milhões, ter sido recusada pelo8h25: O 'El Chiringuito' avança que oestá a tentar, tendo dado conta de uma reunião em Madrid entre Daniel Levy, presidente do Tottenham, e Florentino Pérez, doé um dos principais alvos dopara reforçar o sector ofensivo neste mercado de janeiro . O jovem extremo pertence aos quadros doe poderá mudar-se para Moreira de Cónegos até ao final da época, não sendo, contudo, o único nome na lista., do, também está na agenda de Vítor Magalhães.- SAD tenta desatar dossiê estão separados por 4 milhões de euros , face às percentagens do passecontinua a ser um nome muito cobiçado em Vila do Conde, chamando vários emissários aos jogos dovem colmatar uma lacuna no plantel, pelo que será peça fulcral nonum futuro próximo. Ainda assim, está por definir o jogo de estreia do esloveno, que no seu horizonte tem duas possibilidades: Braga ou Alvalade - Mesmo sem entrar por esta altura nas escolhas iniciais de Bruno Lage,tem mercado e, sabe, são vários os clubes da Premier League que já abordaram a SAD benfiquista no sentido de saberem quais as condições necessárias para contratar o internacional suíço- O assédio doestá em foco em Portugal e... Inglaterra. Ontem, o diário inglês ‘Daily Record’ deu conta de uma alegada cláusula no contrato do capitão do, em que a SAD teria de o indemnizar, e ao seu empresário, Miguel Pinho, em 5 milhões de euros, caso os leões recebessem uma proposta oficial igual ou superior a 50 milhões de euros. No entanto, ao que Record apurou junto de fonte próxima deste processo,- É o ponta-de-lança com maior utilização do, mas está prestes a sair.passou da titularidade para fora da convocatória frente ao Moreirense e o fim da ligação entre as partes está próximo. O atacante tem 13 jogos, mas já não marca desde setembro e o Atlético Mineiro, pelo qual está emprestado, quer colocá-lo noutras paragens - O bom momento dedespertou novamente o interesse de vários clubes, designadamente da China e Arábia, e também a Roma se aproximou do brasileiro, mas o FC Porto não está disposto a deixá-lo sair neste mercado de inverno. - O novo presidente do, Paulo Gomes, confirmou que a cláusula de rescisão de, guarda-redes que está na lista de potenciais alvos do Benfica , é de um milhão de euros, mas que até pode sair por menos. Tal dependerá do treinador Julio Velázquez.Bom dia! A 10 dias do fecho do mercado, aceleram os negócios. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa nesta janela de transferências