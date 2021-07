há 25 min 09:11

Continuidade de Florentino em suspenso





Florentino, médio de 21 anos, continua a trabalhar sob as ordens de Jorge Jesus, mas, nesta altura, não é garantido que vá permanecer no plantel das águias. Tal como Record deu conta, em tempo oportuno, o jogador não preenchia as medidas da equipa técnica, que pretendia um elemento com outras características. Agora, com a chegada de Meité para o meio-campo benfiquista, o espaço para o jovem formado no clube da Luz fica reduzido.