há 1 horas 08:43

PSG vai mesmo agarrar Vitinha





A intenção do PSG de levar Vitinha do Estádio do Dragão nesta janela do mercado de transferências vai mesmo passar da teoria à prática. De acordo com as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima ao processo, o campeão francês já reforçou a garantia de que irá avançar para a contratação do médio, de 22 anos.