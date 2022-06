Hugo Viana: «Ronaldo no Sporting? Nunca se sabe, ele pode decidir para onde quer ir...»

Hugo Viana não descarta o regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting no futuro. O diretor desportivo dos leões garante, em declarações à 'Sky Sports', que é sempre bom ter um jogador "que marca 20 ou 25 golos por época", mas frisa que esta não é a altura do internacional português voltar a Alvalade.



"Acho que por enquanto não será possível, mas nunca se sabe. Ele pode decidir para onde quer ir, mas não sabemos o futuro", afirmou.



Ronaldo is not for sale according to Man Utd, despite reports he was mentioned during a meeting between his agent Jorge Mendes and Chelsea co-owner Todd Boehly.



Former team mate Hugo Viana has discussed the possibility of Ronaldo returning to his first club. pic.twitter.com/fM3HN7KvH8