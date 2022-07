há 1 horas 08:17

Víctor García em negociações para o corredor direito do Moreirense



José Gageiro/Movephoto

Com um plantel ainda parco em opções para o técnico Paulo Alves, o Moreirense continua no mercado à procura de reforços. Entre eles está o venezuelano Víctor García, um dos alvos da SAD dos cónegos para reforçar o lado direito da defesa. De acordo com as informações recolhidas por Record, o clube de Moreira de Cónegos já iniciou as negociações com o antigo jogador de FC Porto, Nacional, V. Guimarães e Famalicão.