há 49 min 08:02

Benfica avalia Kovacevic: bósnio aguarda com entusiasmo





O dossiê de Vladan Kovacevic continua em cima da secretária do Benfica, que vai alimentando uma possível contratação. Segundo Record apurou, as águias mantêm conversas regulares pelo guardião bósnio e equacionam a hipótese de avançar com uma proposta de compra, sabendo que este não será um jogador caro. De mãos dadas com a possível chegada do guarda-redes do RKS Raków estará a saída de Odysseas Vlachodimos, como o nosso jornal tem dado conta.