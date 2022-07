há 1 horas 08:16

Quatro saídas em equação no Boavista



Peter Spark/Movephoto

Além do caso de Chidozie, que tem uma proposta dos croatas do Hajduk Split, tal como Record já deu conta, a SAD do Boavista tem neste momento mais três saídas iminentes do plantel, mas sem olhar para todos os processos com urgência, até porque falta ainda mais de um mês para o fecho do mercado.