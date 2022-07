há 47 min 08:35

Rayo Vallecano vai insistir por Mumin





O 'World Sports' do Gana avançou ontem com a intenção do Rayo Vallecano ainda voltar a insistir na contratação de Mumin, que foi titular anteontem na Hungria. O clube de Vallecas já avançou com uma primeira proposta, há cerca de uma semana, para tentar convencer os dirigentes do Vitória, mas a mesma ficou muito longe dos 5 milhões de euros pretendidos por António Miguel Cardoso para abrir mão do ganês.