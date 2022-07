há 1 horas 08:25

Leonardo Ruiz próximo do Rio Ave



Luís Manuel Neves

Leonardo Ruiz deverá ser reforço do Rio Ave. O avançado já deixou o Estoril e, segundo as informações recolhidas por Record, deverá seguir a título definitivo para Vila do Conde, mas com o clube da Linha a manter os direitos de 50 por cento do passe numa eventual futura venda.