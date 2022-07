há 1 horas 08:18

Equipa e meia resolvida: direção do Sporting fecha dossiês



Ricardo Nascimento

Com o plantel praticamente definido e as trancas na porta no que diz respeito a possíveis saídas no mercado, o Sporting tenta acelerar a colocação de jogadores excedentários antes da fase derradeira do defeso e, durante a última semana, conheceu uma evolução assinalável nesta matéria, isto porque, entre outros, Sporar foi esta terça-feira oficializado no Panathinaikos. Aliás, a SAD dos leões colocou 17 excedentários num ano, amealhou 11 milhões e cortou 18 M€ em salários. Saiba mais aqui.