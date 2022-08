há 1 horas 08:45

Deco decisivo por Luiz Júnior





O processo negocial tendo em vista a contratação de Luiz Júnior por parte do FC Porto tem em Deco uma peça chave. O agente, antigo médio dos dragões, tem, de acordo com as informações recolhidas por Record, uma participação financeira sobre o jogador que representa dentro do acordo que estabeleceu com o Famalicão aquando da chegada do brasileiro, pelo que o seu posicionamento no dossiê promete ser decisivo para o estabelecimento de um patamar de entendimento entre as partes que, neste momento, não existe.