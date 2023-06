há 52 min 07:49

Ugarte acerta tudo e volta ao Uruguai





Manuel Ugarte viu ontem chegar ao fim pouco mais de 48 horas agitadas e com um volte-face que o levou a terminar enquanto novo jogador do PSG. Tal como Record noticiou quase ao minuto, a novela curta mas intensa culminou com o médio de 22 anos a rumar até Paris na passada segunda-feira, onde fez os exames médicos e testes físicos necessários, antes de deixar tudo preto no branco com o emblema gaulês, que já tinha acordo estabelecido com o Sporting.