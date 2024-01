há 1 horas 08:45

Rio Ave quer reforçar o miolo com João Teixeira





O perfil de João Teixeira, de 29 anos, sabe Record, encaixa nos planos do Rio Ave para reforçar a zona de construção durante este mercado de inverno, embora a viabilidade da transferência esteja dependente de uma compatibilidade financeira entre o conjunto de Vila do Conde e o Al Markhiya, emblema do Qatar que garantiu o concurso do criativo no último defeso até 2025.