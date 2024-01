há 53 min 08:38

O perfil de Koindredi: um médio com ADN de Matheus e Ugarte



Pedro Ferreira

O Sporting continua a partir pedra para garantir Koba Koindredi, um médio que Rúben Amorim quer acrescentar ao plantel já a partir deste mês. Com 22 anos, o francês chegou ao Estoril no início desta época, por empréstimo do Valencia, e os números na Liga até ao momento ajudam a traçar o seu perfil, projetado algures entre Ugarte e Matheus Nunes, dois jogadores que ostentavam o rótulo de ‘8’ e evoluíram, depois, em sentidos divergentes (o luso-brasileiro, hoje no Manchester City, desenvolveu-se como um box to box, um ‘cavalinho’ como lhe chamava Amorim; o uruguaio, agora no PSG, tornou-se um feroz cabeça de área, especialista em destruir).