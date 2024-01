há 1 horas 08:35

Tiago Morais faz testes médicos esta manhã para assinar pelo Lille



Fábio Poço/Movephoto

Tiago Morais vai ser jogador do Lille, assim os testes médicos decorram com a normalidade esperada. O extremo do Boavista, de acordo com as informações recolhidas por Record, realiza na manhã desta terça-feita os tradicionais testes já em solo francês, para onde viajou esta segunda-feira à noite após Boavista e Lille terem chegado a uma acordo para a sua transferência definitiva.