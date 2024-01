há 1 horas 08:19

Otávio Ataíde é o eleito para fechar a defesa do FC Porto



DR

Otávio Ataíde, central de 21 anos do Famalicão, é o alvo designado pelo FC Porto como prioritário para fechar a defesa do FC Porto e colmatar as baixas de Marcano, por lesão, e David Carmo, que rumou ao Olympiacos com opção de compra. Leia aqui o artigo na íntegra e saiba tudo sobre o desenvolvimento do dossiê.