há 38 min 08:36

Atlético Madrid recusa Gareth Bale



EPA

O jornalista Pedro Morata contou no programa 'El Partidazo', da Cadena COPE, que os empresários de Gareth Bale reuniram-se com Andrea Berta, secretário técnico do Atlético de Madrid, para oferecer o galês, mas o clube colchonero recusou. Bale termina contrato com o Real Madrid dentro de poucas semanas.