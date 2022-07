há 38 min 08:31

Pedro Álvaro chega hoje à Amoreira



Vítor Chi

Pedro Álvaro chega hoje à Amoreira para o primeiro dia de trabalho no Estoril, confirmando a notícia avançada ontem por Record. O defesa-central de 22 anos vai fazer exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato com o clube canarinho, depois de se ter desvinculado do Benfica que, ainda assim, fica com 50 por cento do passe do jogador.