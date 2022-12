há 37 min 08:40

Há propostas por Diomandé





O defesa-central Diomandé, de 19 anos, que está no Mafra por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland, já teve várias abordagens, inclusive de Portugal. "O Sporting é um dos interessados no Diomandé, mas há mais clubes portugueses com interesse. Sabemos que há propostas por ele, mas não passam por nós porque ele está cá emprestado", confidenciou, a Record, o presidente do Mafra, José Cristo, revelando que dificilmente ficará no Mafra depois do mercado