há 58 min 08:36

SAD do Benfica acelera dossiê Schjelderup





A fim de evitar que outros interessados possam colocar-se numa boa posição para a contratação de Andreas Schjelderup, a SAD benfiquista acelera o dossiê do norueguês. O jogador do Nordsjaelland, que é o melhor marcador do campeonato, com 10 golos em 17 jogos, soma pretendentes e as águias não querem deixá-lo escapar, pelo que, não havendo ainda um acordo total para a sua transferência, intensificaram as negociações nas últimas horas.