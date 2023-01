há 2 horas 08:01

Gonçalo Guedes regressa ao Benfica com alegria



Simão Filho/arquivo

Aí está a bomba do mercado de inverno no Benfica! Gonçalo Guedes está de volta ao clube da Luz, por empréstimo do Wolverhampton. Os encarnados não pagam qualquer taxa ao clube inglês, mas suportam a totalidade dos salários do internacional português, que se torna no terceiro reforço desta janela de transferências após as contratações de Schjelderup e Tengstedt. Vêm todos para o ataque. Leia mais aqui.