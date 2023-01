há 19 min 08:54

A "proposta impossível de recusar" do PSG para Messi: do aumento salarial à condição de 'rei do mundo'



Reuters

Messi pretende renovar com o PSG e estender o atual vínculo, que termina no final de junho. Jorge Messi, pai e agente do jogador, vai rumar a Paris nas próximas semanas para se oficializar o acordo, que, segundo a 'Marca', deverá ser de uma época, de duas épocas ou então de uma temporada com outra de opção. Certo é que na capital francesa já se diz que se trata de "uma proposta impossível de recusar". Saiba tudo aqui.