Mercado ao rubro: Benfica a fechar vários dossiês e PSG em sprint por jogador do Chelsea

9h25 - Otentou a contratação de, jovem avançado de apenas 18 anos, que brilhou recentemente na Taça da Ásia ao serviço da seleção do Iraque. Em comunicado, o Al-Shorta, clube ao qual o atacante está vinculado, anunciou ter recusado ofertas de Benfica, Juventus, AEK, Galatasaray, Genk e Al Ain.9h24 -não deverá ser o único elemento a deixar oneste mercado de inverno. Ao que Record apurou, decorrem negociações com o, 2.º classificado da Liga francesa, para a transferência do lateral-esquerdo Reinildo.9h23 -já se encontra empara fazer os testes médicos e assinar contrato até 2020.9h05 - O empresário deconfirmou que Zenit e Boca Juniors fizeram propostas ao Sporting pelo internacional argentino.8h42 -fará uma última tentativa por, avança a Sky Sport.8h40 - Ovai oferecer 114 milhões porde acordo com o 'The Sun'. A intenção é contratar o jogador do Manchester United para a próxima época.8h30 -tinha em cima da mesa a possibilidade de rumar aodo segundo escalão inglês, mas fez saber que não era essa a sua vontade8h15 -está a caminho do, depois de seis anos em Manchester. Segundo a imprensa inglesa, o clube chinês, 3º classificado na última liga, acordou a transferência com o United por cerca de 12 milhões de euros e torna o internacional belga de 31 anos num dos futebolistas mais bem pagos do Mundo. O médio irá receber uma verba a rondar os 13 milhões por cada uma das três temporadas do contrato.8h10 - A Sky Italia avança que oestá próximo de assegurar a contratação de8h01 - Sem espaço no United,, guarda-redes português de 22 anos, poderá rumar aos belgas do Kortrijk, por empréstimo.- A janela de transferências de inverno encerra à meia-noite e continua e ntre. O emblema turco esteve muito bem colocado para garantir os serviços do avançado chileno, de 25 anos, mas o facto de Luís Filipe Vieira não ter abdicado dos 4 milhões de euros – e a pronto – pelo empréstimo de um ano e meio acabou por travar as negociações, uma vez que o Fenerbahçe não estava disposto a ir além dos 3 milhões – e do pagamento total dos salários, além dos 10 milhões de euros da opção de compras.- A atuação de luxo na última receção ao Boavista atraiu ainda mais os holofotes parae foi desde logo coma tirar notas na bancada que a ‘joia’ encarnada fez um golo e uma assistência, abrilhantando a dose com outros pormenores de monta. Luís Filipe Vieira já lida com a imensa procura – não só pela posição em que joga e pela qualidade, mas também pela idade e o carimbo da formação no Seixal – e está convencido de que o camisola 79 irá protagonizar a maior venda da história do futebol nacional. é o principal alvo para reforçar o eixo da defesa dos sub-23 doporém, depois de numa primeira fase as negociações estarem bem encaminhadas com o Fluminense, sabe Record que o negócio complicou-se nas últimas horas. declinou uma oferta doà razão de 4 milhões de euros líquidos por dois anos e meio de contrato, apurou Record.Bom dia. Iniciámos aqui o acompanhamento do último dia de mercado. Siga tudo ao pormenor.