8h45 - Zidane já deu o OK à saída de Jovic do Real Madrid e o sérvio já recebeu propostas de três clubes, avança o AS: Roma, Inter e Milan





8h32 - Enrique Cerezo não esconde a satisfação por ter garantido Luis Suárez para o 'seu'e vai mais longe... ao sonhar com a contratação deno próximo verão, uma vez que o argentino termina contrato com oe é um dos melhores amigos do uruguaio. "Na vida, se alguém quer... Se Leo Messi quer jogar com Luis Suárez eu digo que com vontade tudo é possível", afirmou o presidente dos colchoneros8h20 - A Sky Sports avança quetem mais um 'pretendente': depois de, oestará também na corrida pelo central do Chelsea- Jorge Jesus firme por: defesa-central português é um dossiê complicado , principalmente pelas exigências financeiras doblindado por 60 milhões de euros: extremo é oficializado nodurante o dia de hoje, podendo participar no treino da equipa- Ojá fez chegar aoa rondar os 15 milhões de euros pela contratação imediata devai continuar no num empréstimo que pode render à SAD do1,2 milhões de libras (mais de 1,3 milhões de euros ao câmbio atual), em função de objetivos.- Em Alcochete, além de, trabalham mais sete jogadores que não entram nos planos de Rúben Amorim e que terão de ser negociados até ao dia 6 de outubro, sob pena de terem de ser reintegrados no plantel principal dopróximo de rumar ao: o emblema grego está efetivamente empenhado em garantir a contratação do lateral-esquerdo, de 25 anospoderá prosseguir a carreira em Espanha, ao serviço do. O clube do primeiro escalão do futebol do país vizinho está atento ao jovem lateral-direito do, de 19 anos, e perguntou as condições para poder garantir os seus serviços estão de saída do Nottingham , sendo que o primeiro já tem o destino praticamente definido:Bom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e não perca tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional