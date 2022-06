há 24 min 09:14

Jorge Jesus de olho no mercado brasileiro



Fenerbahçe

Na Turquia diz-se que Jorge Jesus, novo treinador do Fenerbahçe, está de olho no mercado brasileiro. De acordo com os sites 'Vole' e 'Fanatik', o treinador português quer reforçar a equipa com Welington, o lateral esquerdo do São Paulo, bem como com os avançados Bruno Henrique, do Flamengo, Erison, do Botafogo, e Igor Paixão, do Coritiba.