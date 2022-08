Chelsea e Leipzig com acordo para a transferência de Werner

Chelsea e Leipzig fecharam ontem à noite o acordo para a transferência de Werner por 20 milhões de euros. O avançado alemão, de 26 anos, fará hoje os testes médicos



Chelsea and RB Leipzig have signed the contracts for Timo Werner deal. All completed during the night for €20m guaranteed fee plus add-ons, full agreement was reached during the weekend. #RBLeipzig



Werner will undergo medical tests later today. pic.twitter.com/uNpKob3PeD