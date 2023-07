há 50 min 09:32

Raimar Lopes é reforço do Nacional



Instagram/Raimar Lopes

O Nacional continua ativo no mercado. Desta feita, os alvinegros garantiram a contratação do defesa brasileiro Raimar Lopes, que esteve na MLS Next Pro, vestindo as cores do Atlanta United 2, disputando 24 partidas, marcando quatro golos e realizando seis assistências na época passada. Aos 21 anos, este lateral esquerdo, que fez formação no Atlético Paranaense, vai vincular-se aos alvinegros por uma temporada.