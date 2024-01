há 1 horas 08:35

Taremi ultima detalhes





Mehdi Taremi está cada vez mais perto de se tornar jogador do Inter Milão. O avançado iraniano, de 31 anos, que se encontra em final de contrato com o FC Porto, tem sido um dos grandes destaque do Irão na Taça Asiática e ontem a imprensa italiana avançou que Federico Pastorello, empresário que tem servido como uma espécie de intermediário nas negociações entre o jogador e os nerazzurri, esteve reunido com dirigentes do Inter Milão para ultimar os detalhes do contrato. Tal como tem sido avançado pela imprensa transalpina, Taremi deverá assinar com o Inter Milão um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção, e auferir um salário à volta dos três milhões de euros anuais livres de impostos. O acordo deverá ser formalizado após a Taça Asiática.