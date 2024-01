há 42 min 10:17

Jorge Mendes e as vendas do Benfica por 15 M€: «Foi uma invenção da Gestifute. Na Argentina era o preço de um jogador de seleção»

Durante a entrevista exclusiva a Record no Dubai, Jorge Mendes recordou as várias vendas do Benfica por 15 milhões de euros, no que diz ter sido uma invenção da Gestifute, a empresa da qual é dono. Bernardo Silva, João Cancelo e Ivan Cavaleiro foram alguns dos jogadores que foram transferidos por esse valor.

A carregar o vídeo ...