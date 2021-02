8h25: Com o mercado à beira do fim, o Sporting tem ainda vários dossiês por definir. Entre entradas e saídas no plantel às ordens de Rúben Amorim, estes sete jogadores poderão agitar as últimas horas desta 'janela' de transferências de inverno em Alvalade.





8h21: Segundo o 'Mirror', o Manchester United será o novo destino de Sergio Ramos para a próxima temporada. O jogador do Real Madrid dá preferência aos red devils em detrimento de Liverpool e City8h15: Southampton e WBA estavam em conversações com o Arsenal pelo empréstimo de Ainsley Maitland-Niles, mas o Leicester veio juntar-se aos interessadoscontinua a ser a prioridade dopara o reforço do ataque. Nesse sentido, as negociações com o Sp. Braga com vista à contratação do avançado de 28 anos prosseguem eapurou que até já existe proximidade de verbas : 13 milhões de euros.- Oestá bem posicionado para assegurar a contratação depara 2021/22. O médio, de 24 anos, tem-se destacado ao serviço dodesde a última temporada e, agora, a observação dos azuis e brancos já deu lugar a conversas exploratóriasprocura desbloquear impedimento de inscrições : axadrezados vão tentar inscrever, do Chaves, esta segunda-feirasó irá reforçar o plantel do na próxima época , apesar da pretensão das águias de poderem contar já com o avançado, tal comojá havia dado conta.- O médio, internacional japonês que se encontra em Portimão desde o início do mês de janeiro depois de ter rescindido com o, irá definir o seu futuro nas próximas horas - Num dia de intensas movimentações de mercado, oresolveu mais um caso pendente. O avançado, que fez a primeira metade da época no Almería, da 2ª liga espanhola, foi emprestado aoé o novo treinador do, depois de Sérgio Vieira ter deixado ontem à tarde o comando da equipa, vítima dos maus resultados - a formação da capital algarvia voltou a cair para o último lugar depois da derrota em Tondela e somou apenas quatro pontos nas últimas seis jornadas.- Oestá a finalizar a contratação do avançado, que rescindiu com opara assinar um contrato de dois anos e meio com a formação açoriana Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento das principais novidades do mercado de transferências, que fecha... HOJE! Os clubes de toda a Europa preparam-se nas próximas horas para jogar as suas últimas cartadas para reforçar os respetivos plantéis para atacar a segunda metade da época e iremos trazer-lhe todas as novidades. Fique por aí!