8h42 - Luis Suárez tem as horas contadas no Barcelona depois de Koeman ter dito que não conta com ele. Os catalães estão à procura de uma solução para aquela posição e, segundo o Globoesporte, encontraram-na no Manchester City: Gabriel Jesús





«Messi vai para o Man. City»: a SMS em direto que chocou o apresentador do 'El Chiringuito'

8h31 - A Sky Sports avança que oestá prestes a avançar com uma proposta por. Os ingleses teriam, numa primeira fase, oferecido um valor abaixo das pretensões do, mas haverá novo valor em cima da mesa8h24 - A notícia de quequer deixar ocaiu como uma bomba e o programa ''El Chiringuito de Jugones' promoveu uma emissão especial para debater o assunto do momento no futebol mundial. A certa altura, Pedrerol recebeu uma SMS de alguém muito próximo de Messi com o provável destino do craque argentino e que surpreendeu o apresentador.- Odopor, um dos desejos de Jorge Jesus para a nova temporada. Ao queapurou, a SAD ofereceu uma verba inferior a 10 milhões de euros mais o argentino Ferreyra,- O(WBA), de Inglaterra, apresentou uma proposta formal ao, visando novo empréstimo dequer sair do: clube holandês pode vir a perder um dos principais jogadores neste defeso- Douglas Tanque, o melhor marcador doda última temporada, está na mira do STVV , 9º classificado do último campeonato belga.- A época realizada pornonão passou ao lado dos olheiros dos principais clubes europeus, e nos últimos meses surgiram várias notícias sobre potenciais interessados na compra do seu passe. Em Itália, os dois rivais deforam os dois emblemas citados e em Espanha o nome do guardião já foi colocado numa lista de jovens que otem debaixo de olho- Oestá disponível para cederao: possível negócio agrada aos clubes, mas avançado resiste a deixar merengues - O, da Malásia, anunciou o empréstimo ao, com opção de compra, de Safawi Rasid Bom dia! O mundo do futebol está de olhos postos em Barcelona e no futuro de Messi. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências