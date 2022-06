há 44 min 08:27

Samuel Lino é processo demorado



Getty Images

Outra hipótese para reforçar o ataque do Sporting em 2022/23 acaba por ser Samuel Lino, mas a situação do extremo brasileiro de 22 anos é um pouco distinta do que sucede com Trincão. Isto porque a formação orientada por Amorim, que vê com bons olhos a contratação por empréstimo de Lino no defeso, estará dependente do que suceder com o ex-Gil Vicente no Atlético Madrid. Saiba mais aqui.