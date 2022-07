há 1 horas 09:08

Victor Bobsin despede-se do Grémio para assinar pelo Santa Clara: «Estou muito feliz»



Reuters

Victor Bobsin, médio defensivo de 22 anos, despediu-se do Grémio para assinar pelo Santa Clara. O jogador, que viajou ontem para Portugal na companhia do empresário Vinicus Prates, vai assinar com o clube açoriano um contrato válido até 2025, segundo revela o 'Globo Esporte', com possibilidade de renovar por mais dois anos. O Grémio fica com 10 por cento do passe. Mais informações aqui.