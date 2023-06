há 1 horas 08:29

Kökçü mais perto do Benfica





As peças começam a encaixar no sentido de Kökçü poder mesmo vir a ser reforço do Benfica para 2023/24, satisfazendo assim a vontade expressa por Roger Schmidt em contar com o médio turco no plantel da próxima temporada. Depois do desejo do próprio jogador em mudar-se para a Luz por entender que aí terá mais hipóteses de ser protagonista do que na Premier League – onde tem vários clubes interessados –, ontem foi o diretor desportivo do Feyenoord a abrir a porta da saída ao capitão.