Moisés Caicedo rejeita Liverpool: médio só quer rumar ao Chelsea

Depois de ter ficado muito perto de garantir a contratação de Moisés Caicedo por 128 milhões de euros, o Liverpool viu os seus planos serem arruinados... pelo próprio jogador. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o médio equatoriano do Brighton rejeitou os reds e fez saber que só quer rumar ao Chelsea, que deve então voltar ao 'ataque'.

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! #CFC



Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.



Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z