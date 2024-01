Gabriel Paulista a um passo de reforçar o At. Madrid

O central brasileiro Gabriel Paulista está a um passo de reforçar o Atlético Madrid, avança o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Segundo a mesma fonte, o jogador deverá ser oficializado nas próximas horas e chega numa altura em que os colchoneros procuravam reforçar o setor defensivo depois da lesão de José María Giménez.

?? Gabriel Paulista to Atlético Madrid, here we go!



Gabriel terminates his contract at Valencia immediately and he’s set to sign for Atlético Madrid.



Verbal agreement in place and all parties hope to get documents signed today.@TurkishAirlines pic.twitter.com/k4nR4SSHXI