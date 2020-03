Portugal já com 78 casos, Ronaldo em casa e NBA suspensa: tudo sobre o coronavírus ao minuto

Consulte AQUI o número de casos positivos em todo o Mundo, atualizado ao minuto pela Johns Hopkins University.





McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

12h06 - A imprensa espanhola avança que aprepara-se para anunciar a qualquer momento a suspensão da Champions e da Liga Europa.12h01 - Aconfirmou a existência de um caso de coronavírus no seio da equipa e por isso não vai participar no GP Austrália, que se disputa domingo, em Melbourne, e que marca o arranque do Mundial de Fórmula 1.11h49 - A imprensa inglesa revela que avai fechar todas as escolas, infantários e universidades do país.11h27 - Subiu para 78 oem, informa a11h23 - Fábio Veríssimo está de quarentena , depois de ter estado em Itália, o país mais afectado pelo coronavírus na Europa, para apitar o Juventus-Real Madrid, jogo da UEFA Youth League que acabou por ser adiado.11h20 - Foram oficialmente suspensas as próximas duas jornadas dos11h01 - Odepois de um jogador da equipa de basquetebol dos merengues ter acusado positivo.10h45 -, campeão mundial de Fórmula 1, mostrou-se "surpreendido" por o GP Austrália, que se realiza no fim-de-semana, não ter sido suspenso. Leia mais10h35 - O PSI-20e toca em mínimos de 24 anos.10h32 - A Euroliga suspendeu todas as competições de basquetebol que organiza.10h26 - A ministra espanhola da Igualdade,, está infetada com Covid-19 e o vice-presidente(com quem é casada) está de quarentena, anunciou o Palácio da Moncloa.10h05 -deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a epidemia. Saiba mais9h55 -foi questionado no Brasil sobre a situação. Vejao que disse o treinador português do Flamengo.9h10 - Uma brincadeira de Diego Costa depois do jogo do Atlético Madrid com o Liverpool, quarta-feira,08h01 - O ator Ator Tom Hanks e a mulher Rita Wilson. Foi o próprio quem o admitiu, numa mensagem publicada nas redes sociais.as entre Europa e EUA durante 30 dias. O país contabiliza mais de mil casos e 37 pessoas já morreram devido a esta doença.está na Madeira e não vai voltar a Itália nos próximos dias. O internacional português da Juventus está de quarentena depois de, defesa da Juventus,- A, por tempo indeterminado, depois de um jogador ter sido infetado.- Bom dia, vamos acompanhar ao minuto a situação da epidemia do coronavírus e os seus efeitos no desporto enão só.